БАКУ /Trend/ - В Азербайджане bp по многим показателям входит в число лучших компаний отрасли.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в ходе брифинга региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли.

«Позвольте привести несколько примеров. Первый показатель — это то, что мы называем надежностью, то есть показатель того, сколько дней в году производственный объект находится в работе. Разумеется, мы стремимся к тому, чтобы это число было как можно выше», - сказал он.

Кристофоли отметил, что bp, как и многие другие компании, проводит так называемый бенчмаркинг — процесс оценки собственной эффективности по сравнению с коллегами по отрасли и более широким рынком.

«Ведь невозможно объективно определить, насколько хорошо работает компания, если не сопоставлять её результаты с показателями других компаний.

Поэтому у нас действует очень формализованный процесс: независимая компания проводит оценку, чтобы точно измерить нашу эффективность и сравнить её с результатами других участников отрасли», - сказал он.