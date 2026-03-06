Сообщения о якобы размещении Азербайджаном вооружения на границе с Ираном являются дезинформацией – MEDİA

БАКУ /Trend/ - Распространяемая в соцсетях информация о якобы размещении принадлежащего азербайджанской армии тяжелого вооружения на госгранице с Исламской Республикой Иран является намеренно искаженной информационной манипуляцией.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа.

В заявлении отмечается: «Представление видеокадров, на которых запечатлен процесс перемещения военной техники в январе этого года, как нового «факта» с использованием направляющих формулировок преследует цель ввести общественность в заблуждение. Решительно осуждаем подобные информационные провокации, направленные на создание паники путем манипулирования информацией во время продолжающихся военных операций на Ближнем Востоке.

Напоминаем, что распространение сведений о передвижении или дислокации личного состава, вооружения, боеприпасов или военной техники Вооруженных сил Азербайджана влечет за собой уголовную ответственность. На фоне напряженности в регионе предоставление в социальных сетях неточной информации из неизвестных источников направлено на создание замешательства в обществе, повышая риск дезинформации. Медиасубъекты должны проявлять высокий профессионализм в отношении информационного потока в социальных сетях, ссылаться только на официальные источники и не тиражировать контент манипулятивного характера, источник которого вызывает сомнения».