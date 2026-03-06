Turkish Airlines и Pegasus приостановили рейсы в Иран

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Turkish Airlines приостановила рейсы в Иран до 20 марта, а Pegasus — до 12 марта. Другие авиаперевозчики не будут выполнять рейсы как минимум до 9 марта.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Министр написал в своем аккаунте в социальной сети X, что на данный момент рейсы в Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию, выполняемые авиакомпаниями Turkish Airlines, AJet, Pegasus и SunExpress, приостановлены до конца дня 9 марта. Кроме того, Pegasus Airlines исключила рейсы в Иран до 12 марта, а Turkish Airlines — до 20 марта.

Он также отметил, что воздушное пространство Ирана, Израиля, Ирака, Катара, Бахрейна, Кувейта и Сирии (за исключением Алеппо) остается закрытым.

«В Омане, Иордании и Саудовской Аравии частично продолжаются рейсы, а в Объединенных Арабских Эмиратах авиадвижение осуществляется в ограниченном режиме», — отметил Уралоглу.

Отметим, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча при администрации президента США Дональда Трампа рассматривалась как последняя возможность урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было.

Два дня спустя, 28 февраля, США и Израиль начали координированную военную кампанию, нацеленную на стратегически важные военные объекты Ирана и руководство государства; Израиль назвал операцию “Operation Lion’s Roar”, США — “Operation Epic Fury”. Атаки охватили большие территории Ирана, включая крупные города Тегеран, Исфахан, Тебриз и Кум.

В ответ на это Иран в тот и последующие дни начал удары баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Израилю и военным базам США в регионе — в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Ираке.

В ходе военных авиаударов Израиля и США 28 февраля погибли: верховный лидер Ирана Аятолла Сейид Али Хаменеи и члены его семьи; одновременно с этим погибли начальник штаба Иранской армии генерал-майор Абдульрахим Мусави, командующий Корпусом стражей исламской революции (СЕПАХ) Мохаммад Пакпур, советник верховного лидера Ирана и секретарь Совета по обороне Али Шамхани, а также министр обороны Азиз Насирзаде.

С 1 по 5 марта конфликт расширился, затронув различные страны Ближнего Востока: Иран выпустил сотни ракет и дронов, США и Израиль нанесли удары по новым военным целям на территории Ирана.

4 марта военно-морские силы США потопили ядерную подводную лодку Ирана “IRIS Dena” в Индийском океане с помощью торпеды, что стало свидетельством перехода конфликта в морскую фазу.