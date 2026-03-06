Иранская сторона пообещала расследовать атаку на Нахчыван - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Иранская сторона пообещала расследовать атаку на Нахчыван.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшой.

"Вчера у меня было несколько контактов с министром иностранных дел Ирана. Этот вопрос обсуждался со всей серьезностью.

<...> Иранская сторона пообещала расследовать этот вопрос. Мы будем ждать результатов этого расследования", - сказал министр.

Джейхун Байрамов отметил, что проинформировал своего молдавского коллегу об атаке.

"Я проинформировал своего коллегу об этом неприемлемом нападении. Министр выразил свою оценку по этому поводу. Позиция Азербайджана также была четко доведена вчера до сведения иранского посла", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!