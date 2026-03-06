Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Раскрыты планы Ирана по осуществлению терактов в Азербайджане (ВИДЕО)

Политика Материалы 6 марта 2026 22:00 (UTC +04:00)
Раскрыты планы Ирана по осуществлению терактов в Азербайджане (ВИДЕО)
Фото: Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В результате комплексных контрразведывательных мероприятий Службы государственной безопасности Азербайджана предотвращены террористические провокации и сбор разведывательной информации, которые планировались к осуществлению в Азербайджане органом спецслужб Исламской Республики Иран - КСИР.

Как сообщает Trend, с целью посеять панику в обществе и нанести ущерб международному имиджу нашей страны в качестве целей были выбраны стратегический объект - нефтепровод Баку–Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев, а также синагога «Ашкенази». На территорию страны были провезены три взрывных устройства.

Указанные взрывные устройства были обезврежены.

Новость обновляется

