Экономика Материалы 6 марта 2026 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 марта

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 марта.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9741 маната, 1 турецкая лира - 0,0386 маната, а 100 российских рублей - 2,1629 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9741
AUD 1,1948
BYN 0,5961
AED 0,4628
KRW 0,1155
CZK 0,081
CNY 0,2463
DKK 0,2642
GEL 0,6239
HKD 0,2173
INR 0,0185
GBP 2,2715
SEK 0,1844
CHF 2,1777
ILS 0,5504
CAD 1,2444
KWD 5,5243
KZT 0,3443
QAR 0,4662
KGS 0,0194
HUF 0,5092
MDL 0,0982
NOK 0,1759
UZS 0,014
PKR 0,6078
PLN 0,4621
RON 0,3878
RUB 2,1629
RSD 0,0168
SGD 1,3298
SAR 0,4529
xdr 2,3204
TRY 0,0386
TMT 0,4857
UAH 0,0389
JPY 1,0781
NZD 1,0036
