Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 марта

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 марта.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9741 маната, 1 турецкая лира - 0,0386 маната, а 100 российских рублей - 2,1629 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9741
|AUD
|1,1948
|BYN
|0,5961
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1155
|CZK
|0,081
|CNY
|0,2463
|DKK
|0,2642
|GEL
|0,6239
|HKD
|0,2173
|INR
|0,0185
|GBP
|2,2715
|SEK
|0,1844
|CHF
|2,1777
|ILS
|0,5504
|CAD
|1,2444
|KWD
|5,5243
|KZT
|0,3443
|QAR
|0,4662
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5092
|MDL
|0,0982
|NOK
|0,1759
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6078
|PLN
|0,4621
|RON
|0,3878
|RUB
|2,1629
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3298
|SAR
|0,4529
|xdr
|2,3204
|TRY
|0,0386
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0389
|JPY
|1,0781
|NZD
|1,0036