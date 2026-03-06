Заседание Молдавско-азербайджанской межправкомиссии планируется провести в этом году - Михай Попшой

БАКУ/Trend/ - Следующее заседание Молдавско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству планируется провести в 2026 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил на пресс-конференции в Баку, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

"Совместная молдавско-азербайджанская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству остается важной площадкой для координации общих действий и достижения взаимовыгодных результатов. Последнее, шестое заседание комиссии состоялось в 2025 году в Баку. Следующее заседание планируется провести в этом году", - сказал Попшой.

Он также отметил, что Молдова высоко ценит проекты, реализуемые Азербайджаном, включая строительство Центра культурного образования в Чадыр-Лунге в Гагаузской автономии Молдовы.

По словам министра, приветствуется участие азербайджанских компаний в приоритетных инициативах в Молдове.