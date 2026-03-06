США уничтожили более 30 кораблей иранского флота в совместной операции с Израилем

БАКУ/ Trend/ - В рамках американо-израильской операции против Исламской Республики Иран военно-воздушные и военно-морские силы США уничтожили более 30 кораблей иранского военно-морского флота.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер на пресс-конференции во Флориде.

Адмирал Купер отметил: «Мы активизировали удары по иранскому военно-морскому флоту. Недавно Президент США Дональд Трамп заявил, что мы потопили или уничтожили 24 корабля, и это было правдой на тот момент. Сейчас речь идет о более чем 30 кораблях».