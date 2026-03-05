В Баку будет создан Центр передового опыта Oracle

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялся обмен мнениями о создании Центра передового опыта Oracle и дальнейших шагах по развитию Экономической зоны новых технологий, искусственного интеллекта и игровой индустрии.

Как сообщает Trend, об этом написал на своей странице в X министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

«В рамках визита в Великобританию прошла встреча с вице-президентами компании Oracle Кеном Макленнаном и Марком Ньюоллом. В ходе встречи мы обсудили возможности сотрудничества между Азербайджаном и Oracle в сферах цифровой трансформации, искусственного интеллекта и инфраструктуры данных. Также обменялись мнениями о суверенных "облачных" решениях в Азербайджане, возможностях искусственного интеллекта, создании в Баку Центра передового опыта Oracle и дальнейших шагах по развитию Экономической зоны новых технологий, искусственного интеллекта и игровой индустрии», - говорится в публикации.

