Али Асадов провел обмен мнениями с вице-президентом Турции

БАКУ /Trend/ - 6 марта состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, в ходе телефонного разговора был выражен решительный протест против ударов беспилотников, нанесенных 5 марта по Азербайджанской Республике Исламской Республикой Иран, было подчеркнуто, что эти атаки противоречат нормам и принципам международного права.

А. Асадов отметил, что в результате дроновой атаки иранской стороны по нашей стране были обстреляны Нахчыванский международный аэропорт, школа и другие объекты, несколько мирных жителей получили ранения, нанесен ущерб зданию аэропортовского терминала.

Было подчеркнуто, что после инцидента Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву и сразу же выразил свою поддержку азербайджанскому народу, что является явным проявлением непоколебимого братства и солидарности между двумя странами.

Премьер-министр поблагодарил братскую турецкую сторону за оперативную поддержку, оказанную для временной организации рейсов в аэропорт Ыгдыра в целях обеспечения безопасности полетов в Нахчыван в связи со сложившейся ситуацией.

В ходе телефонного разговора также обсуждались актуальные вопросы повестки дня, возникшие в связи с текущей ситуацией.