Джейхун Байрамов назвал время проведения следующих политконсультаций между Азербайджаном и Молдовой

Политика Материалы 6 марта 2026 14:02 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Следующие политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Молдовы состоятся во второй половине 2026 года.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем.

Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Молдовой можно охарактеризовать как очень искренние и открытые дружеские связи, существующие на протяжении десятилетий.

"Практически на всех международных мероприятиях или мероприятиях, проводимых в нашей стране, проходят встречи на высоком уровне. Мы используем каждую возможность для встреч и обсуждения двусторонних отношений", - добавил министр.

