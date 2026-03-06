Али Асадов проинформировал белорусского коллегу о дроновой атаке Ирана на Нахчыван

БАКУ /Trend/ - 6 марта состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным.

Как сообщает Trend, в ходе телефонного разговора было отмечено динамичное развитие азербайджано-белорусского многогранного партнерства в различных сферах благодаря совместным усилиям президентов двух стран.

Главы правительств обсудили текущую ситуацию в регионе.

Была выражена обеспокоенность в связи с инцидентом в Нахчыване. А. Асадов проинформировал об атаках Ирана против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В ходе телефонного разговора были также обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.