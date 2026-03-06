Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Али Асадов проинформировал белорусского коллегу о дроновой атаке Ирана на Нахчыван

Политика Материалы 6 марта 2026 20:38 (UTC +04:00)
Али Асадов проинформировал белорусского коллегу о дроновой атаке Ирана на Нахчыван
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 6 марта состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным.

Как сообщает Trend, в ходе телефонного разговора было отмечено динамичное развитие азербайджано-белорусского многогранного партнерства в различных сферах благодаря совместным усилиям президентов двух стран.

Главы правительств обсудили текущую ситуацию в регионе.

Была выражена обеспокоенность в связи с инцидентом в Нахчыване. А. Асадов проинформировал об атаках Ирана против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В ходе телефонного разговора были также обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости