Игры за огромное богатство в Баку – кто из наследников победит (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В бакинском филиале сети кинотеатров Park Cinema в торговом центре Sevinc Mall состоялись презентация и пресс-показ остросюжетного фильма Джона Паттона Форда "Наследник", главную роль в котором исполнил Глен Пауэлл. Мероприятие прошло при поддержке компании VLG.FILM AZERBAIJAN и собрало представителей СМИ и блогеров, сообщает Trend Life.

После официальной части вечера гости вместе с представителем VLG.FILM AZERBAIJAN Джамилей Атакишиевой одними из первых посмотрели долгожданную картину.

Фильм переносит зрителей в мир больших денег, семейных интриг и опасной борьбы за власть. Роскошные особняки, частные самолёты и собственные острова — всё это часть миллиардного состояния влиятельного клана Redfellow. Однако за блеском богатства скрывается жестокая игра за наследство. Главный герой Беккет был отвергнут главой семьи ещё до своего рождения. Но годы спустя он возвращается, чтобы заявить права на свою долю. На пути к огромному наследству стоят ещё семь наследников, и каждый из них готов бороться до конца. Чтобы добиться цели, Беккет решает "обрезать" некоторые ветви семейного древа, продумывая дерзкие и почти безупречные планы…

Картина держит зрителя в напряжении от первой до последней минуты. Неожиданные сюжетные повороты и напряжённая атмосфера не позволяют предугадать финал практически до самого конца.

В настоящее время фильм "Наследник" демонстрируется в сети кинотеатров Park Cinema на английском и русском языках с азербайджанскими субтитрами.

Для приобретения билетов:

https://new.parkcinema.az/az/movie/6992c4def9d3e06d1ae5c886

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!