Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)

Политика Материалы 6 марта 2026 12:56 (UTC +04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева стала гостьей Бакинской хореографической академии.

Во встрече также принял участие министр культуры Адиль Керимли.

Как сообщает Trend, Лейла Алиева встретилась с руководством Бакинской хореографической академии, учащимися и студентами, преподавательским составом, ознакомилась с деятельностью академии, а также с классными комнатами и репетиционными залами.

Затем студенты Бакинской хореографической академии исполнили для гостей «Вальс» из балета «Спящая красавица» и танец «Газагы».

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости