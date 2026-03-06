В села Ходжалинского района переселены ещё 67 человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялся очередной этап переселения в сёла Тезебине и Сеидбейли Ходжалинского района.

Об этом сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

На данном этапе в село Тезебине Ходжалинского района переселены 9 семей — всего 51 человек, а в село Сеидбейли — 4 семьи, состоящие из 16 человек.

Заместитель исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Махмуд Эфендиев, вручивший семьям ключи от их новых домов, поздравил жителей с возвращением и пожелал им счастливой и благополучной жизни. Он также проинформировал о широкомасштабных работах по восстановлению, строительству и благоустройству, проводимых в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах. Было подчеркнуто, что для комфортного и безопасного проживания жителей создана вся необходимая инфраструктура. В обоих сёлах жители полностью обеспечены электроэнергией, газом и питьевой водой.

Отметим, что процесс поэтапного переселения на освобождённые от оккупации территории в рамках программы «Великое возвращение» продолжается.