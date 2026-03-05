"Каспийский "зеленый" энергокоридор" открывает новые возможности для регионального сотрудничества - АБР

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уже решительно перешёл к реализации перехода на «зелёную» энергетику. Был достигнут значительный прогресс через несколько крупных солнечных и наземных ветровых проектов, а также в продвижении планов по развитию крупномасштабной офшорной ветроэнергетики.

Как сообщает Trend, об этом заявила глава представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал на семинаре по технико-экономическому обоснованию (Stage 1 Feasibility Study) проекта «Каспийский зеленый энергетический коридор».

"Эти инициативы демонстрируют серьёзную приверженность и создают осязаемые новые возможности для декарбонизации, экономической диверсификации и регионального энергетического сотрудничества. Азиатский банк развития (АБР) с гордостью поддерживает ряд этих проектов возобновляемой энергетики через операции с частным сектором, мобилизуя долгосрочное финансирование и привлекая дополнительные инвестиции. Продолжение модернизации систем и эффективная интеграция возобновляемых источников энергии в крупных масштабах ещё больше усилят эффект этих усилий", - сказала она.

Суния Дуррани-Джамал подчеркнула, что в этом контексте «Каспийский зеленый энергетический коридор» является одновременно стратегическим и своевременным. По мере быстрого роста мощностей возобновляемой энергетики в регионе повышенная трансграничная связность и гибкость систем становятся всё более критичными: "Оценивая техническую и экономическую целесообразность торговли электроэнергией через Каспий, эта инициатива может открыть крупномасштабные ресурсы возобновляемой энергии, укрепить энергетическую безопасность и устойчивость, а также создать новые пути для обмена чистой энергией. Она представляет собой перспективный ответ на современные вызовы энергетического перехода, демонстрируя, как национальные амбиции в области возобновляемой энергетики могут быть преобразованы в координированные региональные решения".

По ее словам, АБР остаётся приверженным поддержке перехода на «зелёную» энергетику через интегрированный и регионально связанный подход.

"Помимо финансирования, мы объединяем операции с государственным и частным сектором, предоставляем техническую экспертизу для структурирования сложных проектов и мобилизации дополнительного капитала. Мы работаем по всей цепочке создания ценности, т.е. от предварительного планирования и реформ регулирования до реализации инфраструктуры и трансграничной интеграции. Это позволяет АБР не только поддерживать отдельные проекты, но и помогать формировать согласованные пути трансформации сектора, которые являются технически обоснованными, финансово жизнеспособными и соответствуют долгосрочным региональным целям", - заявила она.

Сунния Дуррани-Джамал отметила, что АБР готов продолжать сотрудничество с Азербайджаном и более широким регионом для продвижения практических, масштабируемых решений в области «зелёной» энергетики.