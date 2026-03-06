bp о работах по выявлению новых источников газа в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - bp ведет работу по выявлению новых источников газа в Азербайджане в различных направлениях.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал в ходе брифинга региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли.

«Во-первых, мы активно ведем сейсмические исследования. Это позволяет нам определить новые источники. Во-вторых, ведется геологическая разведка. В этом контексте хочу отметить блок «Шафаг-Асиман»», - сказал он.

Кроме того, Кристофоли отметил, что вместе с Азербайджаном, SOCAR ведутся работы, чтобы подключиться к новым проектам.

«Наша стратегия заключается в увеличении производства нефти и газа во всем мире. И мы видим Азербайджан в качестве подходящего региона для реализации этой стратегии», - добавил он.