В ICAO направлен документ в связи с атаками Ирана на Международный аэропорт Нахчывана

БАКУ /Trend/ - В Международную организацию гражданской авиации представлен отчет в связи с совершением с территории Исламской Республики Иран атак беспилотных летательных аппаратов на Международный аэропорт «Нахчыван» Нахчыванской Автономной Республики и здание его терминала.

Как сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта, в соответствии с Конвенцией «О международной гражданской авиации» от 7 декабря 1944 года, а также международными стандартами Приложения 17 к Конвенции - документа «Безопасность авиации», при возникновении акта незаконного вмешательства в аэропорт подготовленный государством-членом предварительный отчет должен быть направлен в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

Исходя из международных стандартов, юридическое лицо публичного права «Государственное агентство гражданской авиации» при министерстве цифрового развития и транспорта направило в ICAO соответствующий предварительный отчет.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской Армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий.

Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.