Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Премьер-министр Чехии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 6 марта 2026 21:38 (UTC +04:00)
Премьер-министр Чехии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент.

С большой обеспокоенностью воспринял известие об атаке дронов на Нахчыван 5 марта. В ходе этой атаки были нанесены удары по гражданским объектам, включая аэропорт, дроны упали вблизи школы и несколько человек получили ранения.

Данная атака означает грубое нарушение международного права и эскалацию неприемлемого насилия. Этот акт, который Вы справедливо расценили как террористическую атаку, создает серьезную угрозу стабильности и безопасности всего региона.

От имени Правительства Чешской Республики хотел бы заявить о нашем решительном осуждении этой атаки. Мы заявляем о своей солидарности с Азербайджаном и поддерживаем все усилия, направленные на обеспечение безопасности его граждан, а также сохранение мира и стабильности в регионе.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение».

Лента

Лента новостей

Читать все новости