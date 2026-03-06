Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 6 марта 2026 12:59 (UTC +04:00)
Обсуждено экономическое сотрудничество Азербайджана и ЕС
Фото: Министерство экономики Азербайджанской Республики

БАКУ/Trend/ - Обсуждено экономическое сотрудничество Азербайджана и ЕС.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра экономики Азербайджана Самеда Баширли с директором по Восточному соседству и Турции Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и Восточного соседства Адриеном Кирали.

Согласно информации, на встрече было подчеркнуто, что совместная работа Азербайджана с Европейским союзом (ЕС), одним из основных внешнеторговых партнеров страны, в сферах энергетики, инвестиций и других направлениях способствует региональному развитию. Отмечено, что существует значительный потенциал для дальнейшего укрепления сотрудничества.

Подчеркивается, что стороны обсудили Финансовое соглашение ЕС с Азербайджаном на 2024 год, реализацию совместных проектов, а также ряд других вопросов.

