БАКУ/Trend/ - Обсуждено экономическое сотрудничество Азербайджана и ЕС.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра экономики Азербайджана Самеда Баширли с директором по Восточному соседству и Турции Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и Восточного соседства Адриеном Кирали.

Согласно информации, на встрече было подчеркнуто, что совместная работа Азербайджана с Европейским союзом (ЕС), одним из основных внешнеторговых партнеров страны, в сферах энергетики, инвестиций и других направлениях способствует региональному развитию. Отмечено, что существует значительный потенциал для дальнейшего укрепления сотрудничества.

Подчеркивается, что стороны обсудили Финансовое соглашение ЕС с Азербайджаном на 2024 год, реализацию совместных проектов, а также ряд других вопросов.