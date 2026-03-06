Посол Венгрии осудил нападения Ирана на Нахчыван

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 6 марта 2026 12:27 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Посольство Венгерской Республики в Азербайджане осудило совершенные Ираном нападения на Нахчыванскую Автономную Республику.

Об этом Trend сообщили в посольстве.

Посол Венгрии Тамаш Торма заявил, что нападение наносит ущерб региональной стабильности:

"Посольство Венгрии решительно осуждает нападения на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана. Недопустимое нарушение безопасности, суверенитета и норм международного права Азербайджана подрывает региональную стабильность. Венгрия выражает солидарность с правительством и народом Азербайджана. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

