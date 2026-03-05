Узбекистан осудил атаку иранских беспилотников на аэропорт Нахчывана

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 5 марта Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Trend, в ходе беседы Шавкат Мирзиёев решительно осудил атаки Ирана против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, выразил полную поддержку Узбекистана Азербайджану, подчеркнул, что его страна всегда находится рядом с Азербайджаном.
Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.
Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами
установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран
направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону
Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них
был выведен из строя подразделениями Азербайджанской Армии, а
остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на
здание средней школы во время учебных занятий.
Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.
В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.
Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.