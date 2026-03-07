Перебои в Ормузском проливе будут временными и окажут ограниченное влияние на цены на нефть в 2026 году - Fitch

БАКУ/Trend/ - Фактическое закрытие Ормузского пролива после начала конфликта с участием Ирана 28 февраля, вероятно, будет носить временный характер.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Fitch Ratings.

Отмечается, что этот жизненно важный водный путь играет ключевую экономическую роль в глобальной транспортировке нефти.

Глава подразделения по природным ресурсам и сырьевым товарам в регионе EMEA агентства Fitch Анджелина Валавина отметила: "Пролив формально не закрыт, однако суда всё чаще избегают его из-за риска атак со стороны Ирана или его прокси-сил. Крупные нефтяные компании приостановили поставки по соображениям безопасности, а страховщики отменяют страховое покрытие военных рисков для судов. Тем не менее мы ожидаем, что это фактическое закрытие пролива будет временным. Это жизненно важная артерия морских перевозок нефти, и альтернативные маршруты ограничены".

Согласно информации, около 20 миллионов баррелей в сутки (MMbpd) сырой нефти и нефтепродуктов обычно проходят через пролив, что составляет примерно четверть мировой морской торговли нефтью и пятую часть мирового потребления нефти.

Отмечается, что около половины этих объёмов приходится на экспорт из Саудовской Аравии и ОАЭ, остальная часть - из Ирака, Кувейта и Ирана. Примерно половина экспорта направляется в Китай и Индию.

А.Валавина добавила: "Затяжное закрытие затронуло бы как страны-экспортёры, так и импортёров, поэтому это не является нашим базовым сценарием. Если пролив останется фактически закрытым в течение длительного времени, может быть рассмотрен вопрос военно-морского сопровождения танкеров, как это происходило во время ирано-иракской войны 1980-х годов".

Fitch также отметило, что мировой рынок нефти остаётся перенасыщенным, что должно ограничить рост цен: "В 2025 году рост предложения превысил рост спроса: добыча увеличилась примерно на 3 миллиона баррелей в сутки, тогда как спрос вырос менее чем на 1 млн баррелей в сутки. В 2026 году Fitch ожидает роста предложения на 2,4 миллиона баррелей в сутки и роста спроса примерно на 0,8 миллиона баррелей в сутки, причём около половины нового предложения обеспечат не входящие в ОПЕК+ производители, не затронутые конфликтом. Свободные производственные мощности ОПЕК+ составляют 4,3 миллиона баррелей в сутки".

Подчеркивается, что мировые запасы нефти увеличились в 2025 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки и достигли самого высокого уровня с марта 2021 года - 8,2 миллиарда баррелей, чего достаточно для покрытия остановки поставок через Ормузский пролив более чем на 400 дней.

Как передает Fitch, Саудовская Аравия и ОАЭ располагают инфраструктурой, позволяющей частично обходить пролив: "Saudi Aramco эксплуатирует трубопровод Восток-Запад мощностью 5 миллиона баррелей в сутки к Красному морю, а ОАЭ используют трубопровод мощностью 1,5 миллиона баррелей в сутки к экспортному терминалу Фуджейра, при этом максимальный зафиксированный поток достигал 1,8 миллиона баррелей в сутки.

"Хотя Иран является значительным производителем нефти, добывая около 3,5 миллиона баррелей в сутки и экспортируя около 2 миллиона баррелей в сутки, на его долю приходится лишь около 3,5% мировой добычи нефти. Это означает, что потенциальные перебои с поставками будут компенсированы глобальным профицитом", - отметила Валавина.

Однако она подчеркнула, что продолжительность и интенсивность регионального конфликта остаются неопределёнными. "Любая длительная блокада пролива или существенный и устойчивый ущерб нефтегазовой инфраструктуре региона окажут значительное влияние на нефтяные рынки и, вероятно, приведут к более заметному повышению нашего базового прогноза цены нефти на 2026 год. Волатильность цен на нефть возрастёт в случае серьёзных перебоев в добыче Ирана".

Fitch сохранило декабрьский прогноз 2025 года по средней цене нефти марки Brent на 2026 год на уровне 63 долларов за баррель.