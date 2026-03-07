Президент Словакии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
«Уважаемый господин Президент!
От имени Словацкой Республики и от себя лично хочу выразить искреннюю солидарность в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на гражданскую инфраструктуру в Нахчыванской Автономной Республике, также поставившей под угрозу гражданское население.
Мы решительно осуждаем эту атаку. Подобное поведение неприемлемо, является нарушением международного права и опасным образом увеличивает риск дальнейшей эскалации ситуации.
Словацкая Республика поддерживает все усилия, направленные на снижение напряженности и мирное решение вопроса.
В то же время позвольте выразить искреннюю благодарность Вашим органам власти за помощь и гостеприимство, оказанные нашим дипломатам, эвакуированным из Тегерана. Мы высоко ценим поддержку, оказанную Вашими властями в этой сложной ситуации.
Господин Президент, прошу принять мои заверения в глубочайшем почтении».