Президент Ильхам Алиев выразил признательность Премьер-министру Чешской Республики за оказанную поддержку и солидарность

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил признательность Премьер-министру Чешской Республики Андрею Бабишу за поддержку Азербайджана после дроновых ударов Ирана по Нахчывану.

Как сообщает Trend, публикация об этом была размещена в аккаунте Президента в «X».

В публикации говорится: «Выражаю глубокую признательность Премьер-министру господину Андрею Бабишу за послание сильной поддержки и солидарности, продемонстрированное Чешской Республикой после дроновых атак Иранского государства по территории Азербайджана.

Это заявление является ярким воплощением тесных отношений и приверженности международному праву, которые развиваются в духе дружбы между Азербайджаном и Чехией».