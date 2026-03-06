Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев выразил признательность Премьер-министру Чешской Республики за оказанную поддержку и солидарность

Политика Материалы 6 марта 2026 22:01 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил признательность Премьер-министру Чешской Республики за оказанную поддержку и солидарность

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил признательность Премьер-министру Чешской Республики Андрею Бабишу за поддержку Азербайджана после дроновых ударов Ирана по Нахчывану.

Как сообщает Trend, публикация об этом была размещена в аккаунте Президента в «X».

В публикации говорится: «Выражаю глубокую признательность Премьер-министру господину Андрею Бабишу за послание сильной поддержки и солидарности, продемонстрированное Чешской Республикой после дроновых атак Иранского государства по территории Азербайджана.

Это заявление является ярким воплощением тесных отношений и приверженности международному праву, которые развиваются в духе дружбы между Азербайджаном и Чехией».

Лента

Лента новостей

Читать все новости