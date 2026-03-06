Высказывания Президента Ильхама Алиева о дроновой атаке Ирана на Азербайджан продолжают освещаться мировыми медиа (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Жесткое выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Совета безопасности 5 марта в связи с дроновой атакой Ирана на Нахчыван находится в центре внимания ведущих мировых медиаорганов.

Как сообщает Trend, немецкие медиа осветили основные моменты выступления главы государства. В материалах газет и порталов Morgenpost, Börsen News, FLZ. News, Tagesspiegel, Frankfurter Rundschau, Wirthschau Woche, Die Zeit, Ad Hoc News, Cash, Sarganserländer, Ostfriesen Zeitung отмечается, что в результате атаки беспилотников в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана были поражены аэропорт, здание школы и другие гражданские объекты. Подчеркивается, что на заседании Совета безопасности под председательством Президента Ильхама Алиева эта атака была решительно осуждена. Посол Ирана был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с инцидентом. Азербайджанский лидер назвал атаку Ирана «террористическим актом», после чего по его указанию Вооруженные силы Азербайджана были приведены в состояние высокой боевой готовности.

Британские медиа также осветили заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с атакой иранских беспилотных летательных аппаратов на Нахчыван.

Британское издание The Independent пишет, что Президент Азербайджана после атак беспилотников заявил о намерении продемонстрировать решительную позицию в отношении сил, представляющих угрозу безопасности страны.

Издание приводит слова Президента Ильхама Алиева: «Тем, кто хотел проверить наши силы, мы разбили голову «Железным кулаком». The Independent отмечает, что один из дронов взорвался возле терминала аэропорта в Нахчыване. Также сообщается, что в результате взрыва, произошедшего рядом со школой, несколько человек получили ранения.

Британская газета Daily Mail пишет, что запущенные Ираном беспилотники упали на территории Азербайджана. В статье отмечается, что Президент Ильхам Алиев назвал произошедшее «террористическим актом» и заявил, что Азербайджан оставляет за собой право на ответные меры.

Казахстанские медиа также осветили выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Совета безопасности. Издание Orda.kz, ссылаясь на Президента Азербайджана, сообщило, что атака беспилотников на территорию Нахчывана нанесла ущерб гражданским объектам.

Издание Ulysmedia.kz отмечает, что Президент Азербайджана потребовал от Ирана объяснений и официальных извинений. В статье отмечается, что Президент Ильхам Алиев назвал атаку на Азербайджан очень большой неблагодарностью на фоне всех предыдущих шагов Баку.

Портал Arbatmedia.kz также сообщает, что Президент Азербайджана потребовал разъяснений от Ирана. В материале подчеркивается, что глава государства исключил участие Азербайджана в каких-либо операциях против Ирана.

Издание Nur.kz пишет, что после атаки Ирана Президент Азербайджана срочно созвал заседание Совета безопасности. В статье подчеркивается, что Ильхам Алиев заявил о совершении против Азербайджана террористического акта.

Шведская газета Dagens Nyheter сообщает, что власти Азербайджана заявили о намерении ответить на удары беспилотных летательных аппаратов по территории страны. В информации отмечается, что Президент Ильхам Алиев поручил привести Армию в состояние высокой боевой готовности и подготовить ответные меры.

Подчеркивается, что в Баку этот инцидент был расценен атакой на Азербайджан. Посол Ирана был вызван в Министерство иностранных дел. Азербайджан ждет разъяснений. В результате происшествия четыре человека получили ранения: один беспилотник упал на территорию школы, другой - рядом с крупнейшим аэропортом региона. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на принятие ответных мер.

Норвежское издание Aftenposten пишет, что после инцидента с беспилотниками в Нахчыване в МИД Азербайджана был вызван посол Ирана.

В публикации также отмечается, что, по данным азербайджанских властей, в результате происшествия пострадали гражданские лица, а одно из зданий аэропорта получило повреждения. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что страна рассматривает произошедшее как нападение и оставляет за собой право на «соответствующие ответные меры».

«Сообщается, что этот инцидент противоречит нормам международного права и способствует росту напряженности в регионе», - подчеркивается в сообщении.

Российские телеканалы и издания также широко освещают выступление Президента Азербайджана. В статье под заголовком «Президент Алиев назвал удар беспилотника по Нахчывану «грязным деянием», опубликованной на сайте российского «Первого» телеканала, говорится, что глава государства заявил на заседании Совета безопасности по этому инциденту, что Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт и что его виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности. Президент добавил, что Иран должен дать объяснения азербайджанской стороне и принести извинения.

В статье газеты «Известия» под заголовком «Ильхам Алиев приказал привести войска в боевую готовность» говорится, что Президент Азербайджана, проводивший заседание Совета безопасности по поводу удара беспилотника по Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана с территории Ирана, заявил: «Наши Вооруженные силы - Министерство обороны, Государственная пограничная служба, все остальные подразделения сил специального назначения - приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции». Отмечается, что глава государства назвал этот шаг Ирана «террористическим актом против Азербайджанского государства» и заявил, что ответственность за него несет Тегеран. Президент подчеркнул: «Сегодня со стороны Ирана был совершен террористический акт против азербайджанской территории, против Азербайджанского государства».

Газета «Комсомольская правда» в статье под заголовком «Президент Азербайджана Алиев назвал инцидент с беспилотником в Нахчыване террористическим актом» отметила, что глава Азербайджанского государства потребовал привлечь к ответственности виновных в этом нападении, а также принести извинения Азербайджану со стороны Ирана. Он добавил, что Министерство обороны и другие силовые структуры приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции.

Газета «Коммерсант» опубликовала заявление Министерства обороны Азербайджана по поводу атаки иранского беспилотника на Нахчыван. Издание отметило, что до этого заявления Президент Ильхам Алиев осудил инцидент, назвав его «отвратительным террористическим актом» и заявив, что Иран должен извиниться перед Азербайджаном.

Видеоматериалы, размещенные на сайтах российских телеканалов НТВ, РТР и РТ, также содержат высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу удара беспилотника по Нахчывану. В материалах подчеркивается, что глава государства, выражая позицию своей страны по иранской войне, заявил: «Иранской стороне неоднократно было заявлено, особенно после прошлогодних столкновений, что территория Азербайджана не будет использована против какого-либо соседнего государства. Мы этого не допустим, как никогда не допускали и раньше». Заявления Президента Азербайджана на заседании Совета безопасности широко освещались российскими медиа, такими как «Аргументы и факты», «Спутник», News.ru, «Ямал медиа», «Взгляд.ру», «Лайф.ру», «Ведомости.ру», «Версия.ру», «360.ру», «Фонтанка.ру», «Оснмедиа.ру», TVC.ru, VM.ru, «Радио 1.ру», «Говорит Москва.ру» и другими.

Выступление главы государства также оказалось в центре внимания медиа арабских стран. В статье под заголовком «После удара иранского беспилотника по Нахчывану Президент Азербайджана заявил: «Наши силы готовы к проведению любых операций», опубликованной изданиями Dostor и Al Masr al Youm, отмечалось, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании Совета безопасности, что Иран совершил террористический акт против Азербайджана с использованием беспилотников. В материале подчеркивалось, что Президент Алиев заявил, что Иран должен объяснить ситуацию и извиниться перед Азербайджаном за этот инцидент. Он также подчеркнул, что Азербайджан никогда не участвовал и никогда не будет участвовать в операциях против Ирана.

В статье, опубликованной в саудовской газете Arab News, отмечается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Иран в совершении «террористического акта» после ударов беспилотников в четверг, в результате которых пострадали четыре человека. В статье говорится: «Баку заявил, что полуденные атаки были связаны как минимум с четырьмя беспилотниками, которые проникли в Нахчыванский анклав Азербайджана, граничащий с Ираном. Президент Алиев заявил на экстренном заседании Совета Безопасности: «Сегодня со стороны Ирана был совершен террористический акт против азербайджанской территории, против Азербайджанского государства. Иранское государство выпустило беспилотники по территории Нахчыванской Автономной Республики. Целями огня были гражданские объекты». Он сказал, что Азербайджанской армии поручено подготовить и осуществить ответные меры».

Arab News также обратил внимание на информацию Министерства обороны Азербайджана относительно иранского дронового удара и информацию о состоянии раненых в Нахчыване.

В материалах, опубликованных персидскими службами Azadlıq и телеканала BBC, было доведено до внимания, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку иранских дронов на Нахчыван «террористическим актом». Отмечалось, что, по словам лидера Азербайджана, Тегеран должен извиниться перед Баку за это грязное деяние и привлечь виновных к уголовной ответственности.

В статье арабоязычного портала Elasoboa отмечалось, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил решительную позицию в связи с атакой иранских дронов на Нахчыван: «...мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом». Он добавил, что это пятно никогда не сотрется с их уродливых лиц. Поэтому по дипломатическим каналам будут приняты все необходимые меры. «Наши Вооруженные силы - Министерство обороны, Государственная пограничная служба, все остальные подразделения сил специального назначения - приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции», - подчеркнул лидер Азербайджана.

В материалах порталов Mc-Doualiya и Tahia Masr отмечалось, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг обвинил Иран в совершении неспровоцированного акта террора и агрессии и дал указание армии подготовить и осуществить ответные меры. В публикациях также доведены до внимания информация Министерства обороны Азербайджана и вызов посла Ирана в МИД.

Портал Khabarfoori в опубликованной обширной статье привлек внимание к основным моментам выступления Президента Азербайджана в связи с атакой иранских дронов на Нахчыван. Автор отметил, что Президент Ильхам Алиев, назвав эту атаку «террористическим актом» и «грязным деянием», подчеркнул: «Совершившие это должны быть немедленно привлечены к ответственности. Иранские официальные лица должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности».

В материале, опубликованном на сайте Khabarpu.com, было доведено до сведения, что Президент Азербайджана заявил о том, что его страна никогда не участвовала и не будет участвовать в операциях против Ирана. Несмотря на это, глава государства решительно осудил атаку Ирана на Нахчыванский регион Азербайджана с помощью дронов 5 марта, назвав ее «террористическим актом», и потребовал привлечения к ответственности виновных в этом инциденте.

В материалах портала Alsumaria, новостных агентств Mehr и Tasnim сообщалось, что Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности заявил, что Азербайджан не участвовал и не будет участвовать в каких-либо военных операциях против Ирана. Также было доведено до внимания, что «после атаки нескольких беспилотных летательных аппаратов на аэропорт Нахчыван Азербайджанской Республики посол Ирана Муджтаба Демирчилу был вызван в Министерство иностранных дел».

В материале, опубликованном на сайте турецкого международного телеканала TRT World, отмечалось, что 5 марта Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Было доведено до внимания, что Президент Турции заявил об осуждении атаки дронов, совершенной Исламской Республикой Иран на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики, и выразил поддержку братскому азербайджанскому народу.

TRT World также опубликовал основные тезисы выступления Президента Ильхама Алиева на заседании Совета безопасности, проведенном в связи с атакой иранских дронов.