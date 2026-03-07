Доля рынка Android в Азербайджане сократилась

БАКУ/Trend/ - В феврале этого года доля рынка операционной системы Android в Азербайджане снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,25 процентных пункта, достигнув 36,02%.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистический центр Global Stats.

По данным источника, на втором месте по популярности на азербайджанском рынке операционных систем находятся продукты Microsoft Windows, доля которых в феврале составила 31,2%, снизившись по сравнению с ноябрем на 0,29 процентного пункта.

Третью позицию занимает iOS с долей рынка 17,08%, что на 1,5 процентного пункта больше, чем в предыдущем месяце.