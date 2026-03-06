Президент Совета ЕС посетит с визитом Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Совета Европейского союза Антониу Кошта 11 марта посетит Азербайджан с официальным визитом, в рамках которого проведет ряд встреч на высоком уровне.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Европейский совет.

«Азербайджан является стратегически важным партнером для Европейского союза, наше сотрудничество в энергетической сфере имеет ключевое значение для усилий по диверсификации поставок энергии и укреплению нашей энергетической безопасности. Этот визит также создаст возможность обсудить быстро меняющуюся геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке. Европейский союз выражает полную солидарность с правительством и народом Азербайджана», - говорится в сообщении.

Отметим, что отношения между Европейским союзом и Азербайджаном основываются на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве, действующем с 1999 года. Европейский союз является основным инвестором и крупнейшим торговым партнером страны.