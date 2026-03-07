Экспортные доходы управления SOCAR в январе сократились

БАКУ /Trend/ - В январе этого года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджанa (SOCAR) осуществило экспортные операции на сумму 14,4 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend, об этом говорится в февральском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, этот показатель на 24,3 миллиона долларов (или на 62,7%) меньше по сравнению с январем прошлого года.

Отметим, что в списке государственных компаний, участвующих в экспортных операциях ненефтяного сектора, лидирует Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Далее в этом списке представлены ООО SOCAR Polymer, ЗАО AzerGold, ООО Азералюминиум, Управление газового экспорта SOCAR, ООО "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi", ООО "SOCAR-DALĞIC", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ООО Завод минеральной воды "İstisu", а также Служба энергетики Нахчывана.