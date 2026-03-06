В Азербайджане выросла денежная база

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 марта текущего года денежная база в Азербайджане составила 22,817 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным, по сравнению с 1 февраля 2026 года этот показатель увеличился на 217,7 миллиона манатов, или на 1,2%.

В то же время в годовом выражении денежная база выросла на 2.975 миллиарда манатов, или на 15%.

Отметим, что денежная база - это совокупность первичных денежных средств в экономике, создаваемых и непосредственно контролируемых центральным банком.

Денежная база в основном состоит из двух компонентов:

1. наличные деньги в обращении - банкноты и монеты, находящиеся на руках у населения и компаний;

2. резервы банков в центральном банке - обязательные и избыточные резервы коммерческих банков, которые хранятся в ЦБ.