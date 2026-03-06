Колумбия выразила солидарность с Азербайджаном на фоне напряженности на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Колумбия выразила солидарность с Азербайджаном и рядом других стран на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении правительства Колумбии.

В заявлении правительство решительно осудило атаки, направленные против гражданского населения и инфраструктуры по всему региону, и призвало к немедленному прекращению боевых действий.

«Колумбия осуждает эти атаки и выражает солидарность с народами Королевства Бахрейн, Государства Катар, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовская Аравия, Хашимитского Королевства Иордания, Государства Кувейт, Султаната Оман, Ливанской Республики, Республики Ирак, Республики Кипр, Азербайджанской Республики и Турецкой Республики», — говорится в заявлении.

Правительство отметило, что атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры являются нарушением международного гуманитарного права и представляют серьезную угрозу региональной стабильности и безопасности.

Колумбия подчеркнула, что для урегулирования текущей напряженности необходимы диалог, дипломатия и строгое соблюдение международного права и принципов Устава ООН.

В заявлении также отмечается, что Колумбия, являясь непостоянным членом Совета Безопасности ООН, продолжит призывать все стороны проявлять сдержанность, предотвращать дальнейшую эскалацию и вернуться к дипломатическим усилиям, направленным на сохранение мира и стабильности.