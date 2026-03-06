БАКУ /Trend/ - Показатели надежности работ по «Шах Дениз» остаются на уровне 100%

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в ходе брифинга региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли.

«Деятельность продолжается. Во‑первых, мы продолжаем бурение — планируем пробурить около шести новых скважин. Во‑вторых, мы успешно продвигаемся в строительстве нового объекта - Shah Deniz Compression. Этот объект, по сути, позволит снизить давление в резервуаре и извлечь больше газа, обеспечивая тем самым стране дополнительные ресурсы», - сказал он.