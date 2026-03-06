Молдова открыта для расширения сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере - глава МИД

БАКУ/Trend/ - Молдова открыта для расширения сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил на пресс-конференции в Баку заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

"Энергетический сектор может стать одним из ключевых направлений развития отношений Азербайджана и Молодовы. Обеспечение энергетической безопасности за счет диверсификации источников природного газа и маршрутов поставок остается одним из главных приоритетов правительства Республики Молдова. Мы благодарны за поддержку, оказанную азербайджанскими властями во время энергетического кризиса 2022 года. Этот жест еще раз подтверждает, что наша страна является надежным и доверенным другом", - сказал он.

По его словам, Молдова открыта для расширения сотрудничества с Азербайджаном не только в сфере поставок природного газа, но и в области энергетической инфраструктуры и совместных проектов.

"Через государственную компанию Energocom Молдова поддерживает постоянный и конструктивный диалог с SOCAR и выражает заинтересованность в проекте «Зелёный энергетический коридор». Участие азербайджанских компаний в приоритетных инициативах в Молдове было бы весьма приветствуется", - отметил Попшой.