В Баку вынесен приговор обвиняемым в государственной измене

БАКУ /Trend/ - Состоялось итоговое судебное заседание по уголовному делу, расследованному в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в отношении Илькина Ганбарова, Вусала Агаева, Турала Алыева и Мамеда Шарифова, обвиняемых в государственной измене.

Как сообщает Trend, судебное разбирательство прошло в Бакинском военном суде.

На процессе под председательством судьи Билала Мамедова был оглашен приговор, согласно которому Илькин Ганбаров и Вусал Агаев приговорены к 18 годам лишения свободы, а Турал Алыев и Мамед Шарифов - к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, что Илькин Ганбаров и Вусал Агаев, обвиняемые в государственной измене в форме шпионажа путем оказания помощи представителям иностранных спецслужб, были задержаны СГБ и привлечены к следствию.

В ходе мероприятий, продолженных СГБ, Турал Алыев был задержан на территории Иордании, а Мамед Шарифов - на территории Турции, после чего они были доставлены в Азербайджан.

Им было предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса.