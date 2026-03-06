Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан и Молдова договорились проводить консультации по вопросам сотрудничества - Михай Попшой

Азербайджан Материалы 6 марта 2026 13:49 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Молдова договорились проводить регулярные консультации по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил на пресс-конференции в Баку заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

"На ближайшие годы мы договорились проводить регулярные консультации по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая анализ двусторонней договорно-правовой базы и консульские вопросы. В ходе встречи стороны подчеркнули важность экономического сотрудничества и положительную динамику двусторонней торговли в 2025 году, когда рост составил 22%", - сказал министр.

Он отметил, что нынешние показатели двусторонней торговли все еще не соответствуют существующему потенциалу.

"Мы договорились о дальнейшем расширении экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества в этом направлении", - подчеркнул М.Попшой.

