Минтранспорта Азербайджана и Dell Technologies обсудили сотрудничество в сфере ИИ

БАКУ/Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и Dell Technologies обсудили сотрудничество в сфере искуственного интеллекта и цифровой трансформации.
Как передает Trend, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в соцсети X.
"В рамках визита в Великобританию мы провели встречу с президентом компании Dell Technologies по Европе, Ближнему Востоку и Африке Эдрианом Макдональдом.
В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Dell Technologies в сферах цифровой трансформации, искусственного интеллекта и инфраструктуры данных", - говорится в публикации.
Согласно информации, также состоялся обмен мнениями по вопросам суверенных облачных решений и возможностей искусственного интеллекта в Азербайджане.
Отметим, что в рамках визита в Великобританию министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев уже провел ряд встреч с представителями технологических и инновационных компаний.
В ходе встреч были обсуждены возможные направления сотрудничества в сферах цифровой трансформации, искусственного интеллекта, кибербезопасности и инновационных технологий.