Минтранспорта Азербайджана и Dell Technologies обсудили сотрудничество в сфере ИИ

БАКУ/Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и Dell Technologies обсудили сотрудничество в сфере искуственного интеллекта и цифровой трансформации.

Как передает Trend, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в соцсети X.

"В рамках визита в Великобританию мы провели встречу с президентом компании Dell Technologies по Европе, Ближнему Востоку и Африке Эдрианом Макдональдом.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Dell Technologies в сферах цифровой трансформации, искусственного интеллекта и инфраструктуры данных", - говорится в публикации.

Согласно информации, также состоялся обмен мнениями по вопросам суверенных облачных решений и возможностей искусственного интеллекта в Азербайджане.

Отметим, что в рамках визита в Великобританию министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев уже провел ряд встреч с представителями технологических и инновационных компаний.

В ходе встреч были обсуждены возможные направления сотрудничества в сферах цифровой трансформации, искусственного интеллекта, кибербезопасности и инновационных технологий.