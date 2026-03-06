Организация тюркских государств осудила удары Ирана по Нахчывану

БАКУ/ Trend/ - Организация тюркских государств выступила с заявлением в связи с нападением беспилотных летательных аппаратов Исламской Республики Иран на объекты гражданской инфраструктуры Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Trend, в заявлении, подписанном генеральным секретарем Кубаничбеком Омуралиевым, эти нападения решительно осуждаются.

Генеральный секретарь подчеркнул важность предотвращения повторения подобных действий и призвал к сдержанности, чтобы избежать дальнейшего ухудшения региональной ситуации и усиления напряженности.

Омуралиев также подтвердил полную солидарность Секретариата ОТГ с правительством Азербайджанская Республика и братским азербайджанским народом.