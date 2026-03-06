Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обсуждено развитие азербайджано-молдавских экономических отношений

Экономика Материалы 6 марта 2026 20:45 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы изучения инвестиционных возможностей между Азербайджаном и Молдовой, а также развития сотрудничества в перспективных сферах.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем.

Стороны подчеркнули углубление сотрудничества в экономической, торговой, энергетической и других сферах. Было отмечено, что взаимные визиты на различных уровнях вносят важный вклад в расширение связей между двумя странами и укрепление партнерства.

Отмечено наличие инвестиционных перспектив в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, ИКТ и других. Также была представлена информация об инвестиционном климате, бизнес-возможностях и проводимых экономических реформах.

В ходе встречи были обсуждены вопросы изучения инвестиционных возможностей, развития сотрудничества в перспективных сферах, а также подчеркнута важность продолжения совместных усилий по дальнейшему углублению экономического партнерства.

