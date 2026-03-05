Премьер-министр Албании выразил поддержку Азербайджану в связи с дроновой атакой Ирана

БАКУ /Trend/ - Атака, совершённая против территории Азербайджана, нацеленная на гражданскую инфраструктуру в Нахчыванском регионе и приведшая к ранениям мирных жителей, является очередным серьёзным и неприемлемым актом агрессии Ирана против соседних стран.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации премьер-министра Албании Эди Рамы на странице в X.

«Атака, совершённая против территории Азербайджана, нацеленная на гражданскую инфраструктуру в Нахчыванском регионе и приведшая к ранениям мирных жителей, является очередным серьёзным и неприемлемым актом агрессии со стороны хомейнистской Республики Иран против соседних стран, чей единственный “грех” заключается в том, что они сияют на мировой арене благодаря развитию, процветанию и открытости, ежедневно улучшая жизнь своих народов и делая Иран ещё более мрачным и слепым под его сатанинским режимом», — говорится в публикации.

Премьер-министр добавил, что Азербайджан является ценным другом и союзником Албании — страной, которая достигла значительных успехов после восстановления своей независимости. Он подчеркнул, что национальная гордость Азербайджана, его стойкость и приверженность развитию в сочетании с готовностью к умеренности и открытостью к сотрудничеству со всеми, заслужили уважение многих стран мира.

«Азербайджанский народ, как и народы других стран, бессмысленно подвергшихся атакам в последние дни, заслуживает только уважения, безопасности и свободы от запугивания. Любая попытка злобного режима в Тегеране терроризировать гражданское население или дестабилизировать мирные соседние страны с целью спровоцировать их против полностью оправданного ответа Соединённых Штатов и Израиля на действия хомейнистской Республики должна быть не только осуждена с максимальной ясностью, но и стать ещё одной причиной для полной изоляции этого режима всеми возможными способами и на всех уровнях», — заявил Э. Рама.

Премьер-министр отметил, что когда подвергается атаке гражданская инфраструктура других стран и нарушаются суверенные границы, грань между агрессией и терроризмом исчезает.

«Именно поэтому настало время для всех государств и институтов, которые верят в стабильность, основанный на правилах международный порядок и мирное сосуществование, не просто дистанцироваться от режима, который вновь и вновь экспортирует насилие и запугивание за пределы своих границ, но и признать его тем, чем он на самом деле является — террористическим государством.

Мы твёрдо стоим рядом с Азербайджаном, его сильным руководством и его гордым народом.

Дальнейший путь должен быть ясен. Агрессия должна быть изолирована, а агрессоры — однозначно осуждены. Те, кто выбирает путь насилия, должны столкнуться с растущим единством тех, кто выбирает мир», — заключил он.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.