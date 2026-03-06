Печаль и красота каждой ноты Шуштер и Хумаюн: вечер мугама в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Азербайджанский мугам", который проводится ежемесячно и уже стал важным событием для ценителей мугама, были исполнены дестгяхи "Шуштер" и "Хумаюн", сообщает Trend Life.

Мугам — музыка бесконечности, в которой звучит дыхание Вселенной. Веками, вдохновляясь красотой природы Азербайджана, ханенде превращали своё исполнение в живой диалог с миром, пробуждая у слушателей самые разные эмоции — от радости и вдохновения до грусти и печали.

На вечере дестгяхи прозвучали в исполнении солистов Центра Нисбет Садраевой, Раваны Гурбановой и Садига Гасымова. "Шуштер" и "Хумаюн", традиционно считающиеся мугамами грусти, в их исполнении звучали проникновенно, раскрывая глубину человеческих переживаний.

Исполнение ханенде сопровождали солисты Центра: заслуженная артистка Тарана Алиева (канон), Ровшан Гурбанов (тар), Джейхун Мурадов (кяманча), Рафаэль Аскеров (балабан), Амиль Мустафаев (нагара), Васиф Юсибли (уд), Кямран Новрузов (тар).

Музыканты подарили зрителям вечер неповторимых эмоций и полного погружения в мир мугама. Концерт был встречен с большим интересом и сопровождался бурными аплодисментами.

