АБР и Грузия обсудили укрепление роли страны на Среднем коридоре

БАКУ/Trend/ - Президент Азиатского банка развития Масато Канда встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, чтобы подтвердить твёрдую приверженность банка поддержке страны как одного из его крупнейших партнёров по развитию.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на АБР.

С момента вступления Грузии в банк в 2007 году АБР предоставил стране почти 6 миллиардов долларов в виде кредитов, грантов и технической помощи, из которых более 1 миллиарда долларов было направлено через инвестиции в частный сектор.

"АБР привержен поддержке экономического развития Грузии и повышению качества жизни всех граждан страны. Наше партнёрство крепкое, и мы намерены расширять его для достижения большего эффекта. От критически важной инфраструктуры до новаторских инвестиций в частный сектор мы продолжим поддерживать стремление Грузии стать региональным мостом, соединяющим Азию и Европу", - заявил Масато Канда.

Согласно информации, в ходе обсуждений особое внимание было уделено укреплению транспортной связанности и усилению роли Грузии вдоль Среднего коридора, при этом отмечалось, что влияние реализуемых проектов выходит за пределы страны и приносит пользу всему региону.

"Среди ключевых инициатив были отмечены масштабные модернизации транспортных коридоров, включая недавно завершённый участок Рикоти автомагистрали Восток-Запад. Поддержка АБР также охватывает развитие интегрированной и устойчивой городской инфраструктуры и услуг, направленных на повышение туристического потенциала и расширение экономических возможностей", - передает банк.

Отмечается, что Масато Канда также встретился с министром финансов и управляющим АБР от Грузии Лаша Хуцишвили, чтобы обсудить расширение операций банка, включая инициативы по укреплению институционального потенциала и инновационное финансирование частного сектора.

"Динамично развивающийся частный сектор Грузии сделал страну одним из наиболее активных рынков АБР, она занимает восьмое место в портфеле банка по частному сектору. Вместе с Ираклий Кобахидзе они также примут участие в открытии расширенного офиса Постоянного представительства АБР в Тбилиси, что позволит поддержать растущие операции банка в стране", - говорится в информации.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.