Экономика Материалы 6 марта 2026 11:20 (UTC +04:00)
Обсуждено укрепление устойчивости страхового рынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обсуждено укрепление устойчивости страхового рынка Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк, председатель ЦБА Талех Кязымов провел встречу с руководством и коллективом Бюро обязательного страхования (БОС).

В рамках встречи руководство БОС представило презентацию о результатах деятельности за прошедший год, мерах по повышению эффективности механизмов обязательного страхования, а также о работе, проделанной в направлении укрепления устойчивости страхового рынка и повышения прозрачности.

Т.Кязымов поделился с руководством БОС рекомендациями по расширению аналитической и технологической инфраструктуры учреждения, а также по организации качественного и справедливого обеспечения защиты прав потребителей.

