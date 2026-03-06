В AzerGold проведен очередной тренинг по кибербезопасности (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ЗАО AzerGold при поддержке Службы электронной безопасности Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики проведен очередной тренинг по кибербезопасности для сотрудников.

Мероприятие было организовано в рамках Коммуникационной стратегии ЗАО AzerGold на 2024–2026 годы и охватывало темы «Онлайн-безопасность» и «Основы кибербезопасности». Его основная цель – повысить осведомленность сотрудников о безопасности данных и киберугрозах в цифровой среде, определить потенциальные риски, а также ознакомить с методами их предотвращения и защиты электронных ресурсов.

В ходе мероприятия специалисты Службы электронной безопасности предоставили информацию об особенностях современных кибератак, случаях фишинга и социальной инженерии, а также о правилах безопасного использования интернета. Было отмечено, что информационная безопасность обеспечивается не только техническими средствами, но и ответственным поведением каждого сотрудника. Особое значение в связи с этим имеет соблюдение правил цифровой гигиены.

На сессии, прошедшей в интерактивном формате, были даны ответы на вопросы участников, проведены обсуждения на основе реальных примеров и разъяснены способы защиты от рисков. Уровень знаний участников оценивался с помощью тестов, проведенных в начале и в конце тренинга.

Ранее в целях обеспечения системного и эффективного управления рисками информационной и кибербезопасности в ЗАО «AzerGold» была утверждена Политика информационной безопасности в соответствии с требованиями местного законодательства и международным стандартом ISO/IEC 27001. Для обеспечения реализации данной политики принята отдельная стратегия, в рамках которой начато поэтапное внедрение технических и организационных мер.