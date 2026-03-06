Попытка теракта КСИР в Азербайджане: среди целей было посольство Израиля

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, в результате комплексных контрразведывательных мероприятий Службы государственной безопасности Азербайджана предотвращены террористические провокации и сбор разведывательной информации, которые планировались к осуществлению в Азербайджане органом спецслужб Исламской Республики Иран - КСИР, передает Trend.

С целью посеять панику в обществе и нанести ущерб международному имиджу Азербайджана в качестве целей были выбраны стратегический объект - нефтепровод Баку–Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев, а также синагога «Ашкенази». На территорию страны были провезены три взрывных устройства.

Указанные взрывные устройства впоследствии были обезврежены.

Для установления стратегических объектов и целей, представляющих интерес для иранских спецслужб в Азербайджане, а также лиц, сотрудничающих с ними, были организованы оперативно-розыскные мероприятия.