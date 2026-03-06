Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
bp планирует начать добычу из пластов «свободного газа» на АЧГ летом

Экономика Материалы 6 марта 2026 17:30 (UTC +04:00)
Ляман Зейналова
БАКУ /Trend/ - bp планирует начать добычу из пластов «свободного газа» на Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) летом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в ходе брифинга региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли.

«Меня особенно радует то, что в первой половине года, примерно к лету, мы введём в эксплуатацию скважину в более глубокой части месторождения АЧГ. Это позволит изучить новую часть резервуара, которая может дать большой объём газа, что значительно увеличит наши показатели добычи», - сказал он.

