Армия Израиля призвала жителей на востоке Ливана к эвакуации

БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля распространила новое масштабное предупреждение об эвакуации для гражданского населения перед авиаударами по позициям «Хезболлы» в долине Бекаа на востоке Ливана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Times of Israel.

«Срочное предупреждение жителям региона Бекаа, в особенности жителям сел Наби Чит, Хадер, Сараин аль-Фовка и Сараин ат-Тахта. Деятельность “Хезболлы” в регионе вынуждает нас применять силу, нанося удары по её военной инфраструктуре. Мы не намерены причинять вам вред», — заявил представитель Армии обороны Израиля полковник Авихай Адраи.

Он предупредил, что каждый, кто находится рядом с членами «Хезболлы», их объектами или оружием, подвергает риску собственную жизнь и жизнь членов своей семьи.

«Мы сообщим вам, когда будет безопасно вернуться в ваши дома», — добавил Адраи.