«AzerGold» удостоен специальной награды (ФОТО)

В Государственной налоговой службе при Министерстве экономики состоялся форум на тему «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения, основанные на данных».

В рамках форума обсуждались современные подходы к управлению в налоговой системе, внедрение цифровых решений и механизмы принятия решений на основе данных. Кроме того, участникам были представлены изменения в налоговом законодательстве и новые подходы, применяемые в налоговом администрировании.

На форуме специальные сертификаты были вручены налогоплательщикам, отличившимся в различных номинациях. ЗАО «AzerGold» было награждено в номинации «Активный экспортер в государственном секторе» за вклад в экспорт золота и серебра на международные рынки.

Награду вручили заместитель премьер-министра Самир Шарифов, министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Эмирасланов Члену Правления ЗАО «AzerGold», заместителю председателя Хаяму Фарзалиеву.

Отметим, что в начале текущего года ЗАО «AzerGold» заняло первое место в рейтинге государственных экспортёров в ненефтяном секторе.