Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Судана

БАКУ /Trend/ - 6 марта 2026 года министр иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухи Аль-Дин Салем Ахмед позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщили Trend в министерстве иностранных дел.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что дроновая атака со стороны Исламской Республики Иран 5 марта на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, сопровождавшаяся ущербом гражданской инфраструктуре и населению, противоречит международному праву. Он довел до внимания, что Азербайджан требует разъяснений и извинений за данную атаку, а также принятия необходимых неотложных мер для того, чтобы такие случаи не повторялись. Министр Судана выразил обеспокоенность по поводу этих атак, отметив недопустимость подобного.

Министры также обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами.