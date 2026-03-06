Саудовская Аравия уничтожила 3 дрона, запущенных из Ирана

БАКУ /Trend/ - Саудовская Аравия обезвредила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных из Ирана, к востоку от столицы страны Эр-Рияда.
Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны страны в социальной сети X:
«В то время как атаки Ирана на страны Персидского залива продолжаются, три дрона были уничтожены к востоку от региона Эр-Рияда».
Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы. Встреча, прошедшая при администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Однако на переговорах не удалось достичь конкретных соглашений.
Спустя два дня, 28 февраля, США и Израиль начали координированную военную кампанию, направленную против стратегически важных военных объектов Ирана и государственного руководства страны. Израиль назвал эту операцию Operation Lion’s Roar, а США - Operation Epic Fury. Удары охватили обширные территории Ирана, включая такие крупные города, как Тегеран, Исфахан, Тебриз и Гум.
В тот же день и в последующие дни Иран в ответ начал наносить удары баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Израилю и по американским военным базам в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Ираке.
В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и члены его семьи.
Кроме того, в ходе авиаударов погибли начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, советник Верховного лидера и секретарь Высшего совета обороны Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде.
В период с 1 по 5 марта противостояние еще больше расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока: Иран выпустил сотни ракет и дронов, а США и Израиль нанесли новые удары по военным целям на территории Ирана.
4 марта атомная подводная лодка Военно-морских сил США в Индийском океане торпедировала и потопила иранский фрегат IRIS Dena, что стало признаком перехода конфликта в морскую фазу.
Bakı. Trend:
Səudiyyə Ərəbistanı paytaxt Ər-Riyadın şərqində İrandan buraxılmış 3 pilotsuz uçuş aparatını (PUA) zərərsizləşdirib.
Trend bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
"İranın Körfəz ölkələrinə hücumları davam etdirdiyi bir vaxtda, Riyad bölgəsinin şərqində 3 dron məhv edilib", - deyə ölkənin Müdafiə Nazirliyinin rəsmi "X" hesbında qeyd olunur.
Qeyd edək ki, fevralın 26-da Cenevrədə İran və ABŞ arasında İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların üçüncü raundu keçirilib. ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasında baş tutan görüş vəziyyətin diplomatik yolla nizamlanması üçün son şans kimi qiymətləndirilirdi. Danışıqlarda konkret razılaşmalar əldə olunmayıb.
İki gün sonra, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İranın strateji əhəmiyyətli hərbi obyektlərinə və dövlət rəhbərliyinə hədəflənmiş koordinasiyalı hərbi kampaniyaya başlayıb; İsrail bu əməliyyata "Operation Lion’s Roar", ABŞ isə "Operation Epic Fury" adını verib. Hücumlar Tehran, İsfahan, Təbriz, Qum kimi iri şəhərlər də daxil olmaqla İranın geniş ərazilərini əhatə edir.
İran həmin gün və sonrakı günlərdə cavab olaraq İsrailə və regiondakı ABŞ hərbi bazalarına – İordaniya, Küveyt, Bəhreyn, Qətər və İraqdakı obyektlərə – ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbələr endirməyə başlayıb.
İsrail və ABŞ-nin 28 fevralda həyata keçirilən hərbi hava hücumlarında İranın Ali Lideri Ayətullah Seyid Əli Xamenei və onun ailə üzvləri ölüb.
Eyni zamanda İran Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-mayor Əbdülrəhim Musəvi, İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun (SEPAH) baş komandanı Məhəmməd Pakpur, İranın Ali Liderinin müşaviri və Müdafiə Şurasının katibi Əli Şəmxani, müdafiə naziri Əziz Nəsirzadə hərbi hava hücumları zamanı ölüblər.
1–5 mart tarixlərində qarşıdurma daha da genişlənərək Yaxın Şərqin müxtəlif ölkələrini əhatə edib; İran yüzlərlə raket və dron buraxıb, ABŞ və İsrail isə İran ərazisində yeni hərbi hədəfləri vurdu.
Martın 4-də ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nüvə sualtı qayığı Hind okeanında İranın "IRIS Dena" freqatını torpedayla batırıb və bu hadisə münaqişənin dəniz mərhələsinə keçdiyinin göstəricisi olub.