Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На открытом судебном заседании по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях, был объявлен приговор.

Как сообщает Trend, на проходящем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также за счет государства адвокатами для защиты.

В заседании приняли участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, прокуроры, защищающие государственное обвинение, а также от имени Азербайджанского государства в качестве потерпевшего руководитель Аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов.

Согласно приговору, Р.Варданян приговорен к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Напомним, что на судебном заседании прокурор, защищающий государственное обвинение, предложил приговорить обвиняемого Р.Варданяна к пожизненному заключению.